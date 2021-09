Theo Waigel zur CSU: "Zu weit weg, um für junge Menschen attraktiv zu sein"

Plus Der CSU-Ehrenvorsitzende der Region kritisiert die Junge Union, die für junge Menschen nur wenig attraktiv sei. Wie das geändert werden könne und was er nach der Wahl empfiehlt.

Am Tag danach ist hinter verschlossenen Türen Zeit für die große Analyse, vielleicht für Schuldzuweisungen, in jedem Fall aber für Forderungen, wie es nun weitergehen soll für die Union nach dem schlechtesten Ergebnis, das sie bei Bundestagswahlen jemals eingefahren hat.