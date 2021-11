Nersingen-Oberfahlheim

So viel will Drogeriekönig Erwin Müller für die Rettung der Grundschule zahlen

Der Ulmer Drogerieunternehmer Erwin Müller (Mitte) setzt sich für den Erhalt der Grundschule Oberfahlheim ein. An seiner Seite: Benjamin Rix (links) und Josef Maier vom Förderverein Fahlheim.

Plus Der neu gegründete Förderverein Fahlheim freut sich über die prominente Hilfe. Jetzt gibt es Details zur finanziellen Unterstützung des Unternehmers.

Von Andreas Brücken

Die vorgesehene Schulschließung in Oberfahlheim treibt seit einigen Monaten die Gemüter in der Gemeinde Nersingen um. Jüngst hat der Ulmer Unternehmer Erwin Müller, der Gründer der Drogeriemarktkette Müller, bekannt gegeben, dass er mit einer Spende zum Erhalt der Schule beitragen will. Nun hat der Geschäftsmann den Initiatoren der Aktion „Rettet die Grundschule Oberfahlheim“ mitgeteilt, wie er sich sein finanzielles Engagement vorstellt.

