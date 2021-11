Neu-Ulm

vor 16 Min.

Burlafingen ohne Wasser: Das war die Ursache für die Rohrbrüche

Am Freitag war fast der komplette Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen und das dortige Industriegebiet ohne Wasser. Gegen fünf Uhr morgens war es in der Trinkwasserhauptleitung in der Dr.-Carl-Schwenk-Straße zu einem Rohrbruch gekommen.

Plus Burlafingen und das Schulzentrum Pfuhl ohne Wasser: Mehrere Rohrbrüche ließen Teile Neu-Ulms auf dem Trockenen sitzen. Jetzt äußern sich die SWU zur Ursache.

Von Michael Kroha

Das Schulzentrum Pfuhl war geschlossen. So gut wie ganz Burlafingen war stundenlang ohne Wasser. Mehrere Rohrbrüche haben (wie berichtet) Anwohnerinnen und Anwohner des Neu-Ulmer Stadtteil am Freitag auf dem Trockenen sitzen lassen. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) war mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz, um den Schaden zu beheben. Es dauerte bis Mitternacht, ehe der letzte Haushalt wieder mit Trinkwasser versorgt war. Doch was war die Ursache? Die SWU klärt nun auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen