Neu-Ulm

vor 36 Min.

Burlafingen nach Rohrbrüchen ohne Wasser: Ein Dorf rückt zusammen

Plus Nach mehreren Rohrbrüchen ist ganz Burlafingen stundenlang ohne Wasser. Vereinzelt kam am Abend noch nichts aus dem Hahn. Doch im Neu-Ulmer Stadtteil half man sich.

Hahn auf - und es kommt kein Wasser: So gut wie ganz Burlafingen saß am Freitagmorgen auf dem Trockenen. Die Ursache waren mehrere Rohrbrüche - fünf an der Zahl, wie sich herausstellte. Etwa 80 Haushalte waren laut Angaben der Stadtwerke noch am Abend ohne Wasser. Auch das Schulzentrum Pfuhl war zeitweise betroffen. Schülerinnen und Schüler wurden nach Hause geschickt. Im Neu-Ulmer Stadtteil wusste man sich aber zu helfen.

