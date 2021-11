Neu-Ulm/Reutti

20:12 Uhr

Aus Hotel Meinl soll Wohnkomplex werden: Widerstand gegen "Bauwahnsinn" in Reutti

Was wird aus dem Hotel Meinl in Reutti? Die Pläne des Investors werden heftig kritisiert.

Plus Das Hotel Meinl in Reutti ist verkauft. Der neue Investor will einen riesigen Wohnkomplex darauf errichten. Dagegen regt sich Widerstand. Was sagt die Stadt Neu-Ulm zu den Plänen?

Von Michael Kroha

Ende September gab es ein großes Abschieds-Feuerwerk. Seither ist das Hotel Meinl in Reutti Geschichte. Wie berichtet, hat das Gastro-Ehepaar Silvia Meinl und Jörg Pahl-Meinl Hotel und Restaurant kürzlich an einen Investor verkauft. Im Neu-Ulmer Stadtteil ging man lange davon aus, dass ein Seniorenzentrum entstehen würde. Nun wird aber groß mit etwas anderem geworben: Das Projekt nennt sich "Better Life Reutti". Doch das Vorhaben kommt nicht bei jedem gut an. Von "Verschandelung", "völliger Zerstörung" und "Bauwahnsinn" ist gar die Rede. Was sagt die Stadt dazu?

