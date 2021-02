vor 31 Min.

Pfarrer Reinfried Rimmel verlässt Pfaffenhofen und geht nach Augsburg

Plus Der 41-jährige Pfarrer Reinfried Rimmel wechselt auf Wunsch des Bischofs Bertram Meier nach Augsburg. Er ist dankbar für zehn gute Jahre in Pfaffenhofen.

Von Willi Baur

Nach zehn Jahren als Leiter der katholischen Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhofen wird Pfarrer Reinfried Rimmel im Sommer nach Augsburg wechseln, um auf Wunsch von Bischof Bertram Meier im Bistum eine völlig neue und anspruchsvolle Aufgabe zu übernehmen: Die Leitung der künftigen Abteilung Evangelisierung, die im Zuge einer Umstrukturierung das aktuelle Institut für Neuevangelisierung ablösen soll.

Ob er neben seiner Arbeit für die ganze Diözese auch in einer Pfarreiengemeinschaft im Augsburger Raum mitwirken wird, weiß der 41-jährige Geistliche noch nicht. Dass er sich in einem halben Jahr mit gemischten Gefühlen von seinem bisherigen Einsatzbereich verabschieden wird, dagegen schon. „Dankbarkeit für viele großartige Erfahrungen verbindet sich mit der Vorfreude auf eine neue Herausforderung“, sagt der Seelsorger. Und ein bisschen Wehmut werde ihn sicher auch begleiten.

Pfarrer Rimmel: Am schönsten war die Jugendarbeit in Pfaffenhofen

„Die erste Stelle ist für einen jungen Pfarrer schon etwas Besonderes“, blickt Rimmel auf seinen Dienstantritt zurück. In seinem Fall sei dieser mit vielen für ihn neuen Aufgaben verbunden gewesen, der Personalverantwortung etwa für die vier kirchlichen Kindergärten im Markt oder die Sanierung mehrerer der auf vier Pfarreien verteilten neun Gotteshäuser. „Ohne funktionierende Kirchenverwaltungen geht hier nichts“, so Rimmels Erfahrung. Wie überhaupt die Unterstützung durch die Selbstverwaltungsgremien auf allen Gebieten rundum exzellent sei. „Zu den schönsten Momenten gehört aber fraglos die Jugendarbeit“, bilanziert er die zurückliegende Dekade, verweist nicht ohne Stolz auf die insgesamt rund 130 Buben und Mädchen zählende Ministrantengruppe.

„Seelsorge ist keine Einbahnstraße“, betont Pfarrer Rimmel. Überaus positiv wertet der Geistliche denn auch den Austausch mit der Basis, „den vielen treuen Gottesdienstbesuchern, die unsere Kirchen mit Leben füllen“. Die hier gesammelten Erfahrungen und Impulse werde er selbstverständlich für seine künftige Aufgabe nutzen, die vorwiegend konzeptionell ausgerichtet sei, jedoch nicht wissenschaftlich. „Jedenfalls nicht nur Schreibtischarbeit, hoffe ich.“

Jeder Pfarrer wisse, dass sein Einsatzort zeitlich befristet sei, dass er zu Wechseln bereit sein müsse, erklärt Reinfried Rimmel. Gleichwohl wachse mit den Jahren die Verwurzelung, nicht zuletzt mit vielen persönlichen Verbindungen. Durch berührende Begegnungen mit Menschen vor Ort ebenfalls, unter anderem bei ihrer Begleitung im Trauerfall. „Daraus entsteht ganz natürlich ein Gefühl von Heimat“, hat der gebürtige Allgäuer für sich festgestellt.

Pfarrer Rimmel verlässt Pfaffenhofen im Sommer

Seine Stationen vor Pfaffenhofen waren naturgemäß kürzerer Natur: Dem vierjährigen Studium am Augsburger Priesterseminar folgte ein Jahr in Rom, 2007 die Priesterweihe, anschließend je zwei Jahre als Kaplan in Augsburg und Marktoberdorf. Vor allem zwei Lebensphasen haben Rimmel nach eigener Aussage für seine spätere Berufung entscheidend geprägt: Die neunjährige Schulzeit im ehemaligen Salesianer-Internat in Buxheim und das sehr religiöse Elternhaus in Kronburg bei Memmingen, wo er als jüngstes Kind mit acht Geschwistern aufgewachsen ist.

Im Sommer wird er sich von der Pfarreiengemeinschaft verabschieden. Wie, ist noch offen. Die Pandemie erlaubt noch keine längerfristigen Planungen. „Sehr schmerzhaft“ empfand der Pfarrer bereits die zurückliegenden Corona-Auswirkungen: „Karwoche und Ostern etwa ohne Präsenz-Gottesdienste – das ist beispiellos in der Kirchengeschichte.“ Dazu die ebenfalls entfallene Kommunionvorbereitung, frustrierte Hochzeitspaare in Nöten. „Das tut weh, wenn man das hautnah erfährt.“

Nicht minder erschwert sieht er den seelsorgerischen Alltag: „Eine Pfarrei lebt ja vom Zusammenbringen der Menschen“, sagt Rimmel, freut sich indes über eine inzwischen funktionierende Alternative: „Video-Gottesdienste bieten uns eine Chance, die Menschen zu erreichen.“

Die Leute in Pfaffenhofen schätzen den Pfarrer wegen seiner Empathie

Erste Reaktionen auf seinen inzwischen offiziell angesagten Wechsel sind einmütig, auch über die fast 6000 Katholiken zählende Pfarreiengemeinschaft hinaus: Man wird ihn nur ungern und schweren Herzens verabschieden. Die Menschen vor Ort schätzen ihren Seelsorger, seines stets offenen Ohres wegen, seiner Empathie und seines ausgeprägten Humors. Der nicht selten auch einfließt in klare wie verständliche Worte, innerhalb und außerhalb der Kirchenmauern.

Einer seiner beiden noch offenen Wünsche für das verbleibende Halbjahr in Pfaffenhofen und Holzheim könnte vielleicht noch erfüllt werden, meint Reinfried Rimmel: Die im Vorjahr wegen Corona abgesagte Reise mit 60 Jugendlichen nach Assisi würde er gerne nachholen. „Mit meinem anderen großen Versprechen aber wird es sicher nichts mehr“, bedauert der Pfarrer und bekennende Fan des FC Augsburg: „Wenn der FCA deutscher Fußball-Meister wird, werde ich alle Kirchenglocken läuten lassen“, hatte er bei seinem Dienstantritt angekündigt.

