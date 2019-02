25.02.2019

Sie ist Ansprechpartnerin für die Laien in der Kirche

Diana Haupt leitet die Neu-Ulmer Außenstelle des Bischöflichen Seelsorgeamts Augsburg

Von Michael Ruddigkeit

Das klingt erst mal nach „weit weg“: Bischöfliches Seelsorgeamt Augsburg. Doch Diana Haupt möchte dafür sorgen, dass die Einrichtung des Bistums mit ihren vielfältigen Angeboten so nah wie möglich an die Gläubigen in der Region heranrückt. Die 48-Jährige aus Bubenhausen ist seit einigen Monaten Büroleiterin der Außenstelle Neu-Ulm des Seelsorgeamts. „Wir sind Kirche in der Region und sind vernetzt mit ganz vielen Stellen“, sagt Diana Haupt.

Die Außenstelle hat ihre Räume im Johanneshaus direkt neben der Stadtpfarrkirche St. Johann Baptist. Sie ist zuständig für die Dekanate Günzburg und Neu-Ulm, und zwar für sämtliche Pfarreien vor Ort. „Wir sind in erster Linie für die Ehrenamtlichen, für die Laien da und unterstützen zum Beispiel die Pfarrgemeinderäte“, erläutert Haupt. Etwa mit Veranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen. Ein Referententeam unterstützt die Arbeit der Gläubigen mit einem breit gefächerten Angebot. Dazu zählen beispielsweise Ehe- und Familienseelsorge, Religions- und Weltanschauungsfragen, Gemeindeentwicklung oder die Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen. Wenn Ehrenamtliche in einer Gemeinde etwa ein Kindergottesdienst-Team gründen oder mehr für Senioren im Dorf machen wollen, unterstützen sie die Mitarbeiter des Seelsorgeamts – oder vermitteln die Leute weiter an die richtige Stelle.

„Es geht einfach darum, dass man die Laien unterstützt, wo es nur geht, und dann neue Ideen liefert“, sagt Diana Haupt. Ihr Kollege, der Ehe- und Familienseelsorger Ulrich Hoffmann, spricht von einer „Ermutigung, die Rolle in der Gesellschaft wahrzunehmen“. Von daher sei auch die Ökumene etwas Wesentliches. Es sei wichtig, sich einzubinden und miteinander zu reden. „Wir haben gerade als katholische Kirche einen schweren Stand“, sagt Hoffmann mit Blick auf die Missbrauchsfälle und ihre Aufarbeitung. „Es geht darum, den Menschen zu helfen, die Gewalt erlitten haben, und zu sagen, dass die Machtstrukturen dringend verändert werden müssen.“ In der Arbeit des Seelsorgeamts spielten oft tagesaktuelle Dinge eine Rolle, beispielsweise das Volksbegehren zum Artenschutz, das die Frage aufwerfe: Was bedeutet Schöpfungsverantwortung?

In einem Heft, das an mehr als 1000 Pfarrgemeinderäte verschickt wurde, sind viele Termine und Hilfsangebote aufgelistet. Das reicht vom Baby-Notfallkurs über die Männer-Nachtwallfahrt bis zum Natur- und Schöpfungstag im Haus der Begegnung St. Claret in Weißenhorn. Zu finden ist es auch auf der Homepage bistum-augsburg.de (unter „Seelsorge“, „Außenstellen“ und „Neu-Ulm“).

Diana Haupt hat früher als Kundenberaterin bei der AOK gearbeitet und engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich für die Kirche. Seit Mai vorigen Jahres ist sie Büroleiterin des Seelsorgeamts in Neu-Ulm. Zu ihren Aufgaben zählen viel Organisatorisches und Verwaltung, doch der direkte Kontakt zu den Ehrenamtlichen macht ihr am meisten Spaß: „Der soziale Aspekt ist einfach meins“, sagt sie. „Das Tolle ist, dass man Kirche mitgestalten kann.“

Themen Folgen