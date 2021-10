Ulm

Großeinsatz bei Galeria Kaufhof: Polizei nimmt mutmaßlichen Erpresser fest

Am 15. Oktober wurde Galeria Kaufhof in Ulm von der Polizei geräumt, nun ist ein mutmaßlicher Erpresser verhaftet worden.

Plus Hunde und Spezialteams durchkämmten am Freitag das Kaufhaus Galeria Kaufhof in Ulm. Nun werden Details über den Großeinsatz bekannt. Ein Mann sitzt in Haft.

Von Sebastian Mayr

Am Freitagnachmittag hielt sich eine Sprecherin der Ulmer Polizei noch höchst bedeckt: Der Großeinsatz bei Galeria Kaufhof in Ulm war da gerade vorbei. Wichtig sei nur, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe, sagte die Frau. Angaben zu dem verdächtigen Gegenstand, der im Kaufhaus gefunden war und zu dessen Räumung geführt hatte, wollte sie nicht machen. Nun haben die Behörden doch einige Details bekannt gegeben – die bringen Brisanz in den Einsatz vom Freitag.

