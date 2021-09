Ulm

Klimaaktivisten wollen aufs Ulmer Münster klettern und Banner enthüllen

Diesen Banner wollen Klimaaktivisten am Ulmer Münster aufhängen. Die Polizei will das aber verhindern.

Plus Anhänger des Klimacamps in Ravensburg wollen am Mittwochmorgen aufs Ulmer Münster klettern. Dekan Gohl ist nicht begeistert. Die Polizei will das Vorhaben verhindern.

Von Michael Kroha

Klimaaktivistinnen und -aktivisten wollen am Mittwochmorgen auf das Ulmer Münster klettern und ein politisches, CDU-kritisches Banner enthüllen. Ihr Vorhaben kündigte das Team aus dem Umfeld des Ravensburger Klimacamps in der Nacht zum Dienstag in einer vertraulichen E-Mail an örtliche Medienvertreter an, die trotz einer in der Branche üblichen Sperrfrist vorab darüber berichteten. Nun will die Polizei "mit starken Kräften" das Vorhaben verhindern. Die Klimaschützer zeigen sich davon unbeeindruckt.

