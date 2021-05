Ulm/Landkreis Neu-Ulm

vor 34 Min.

Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm und in Ulm weiter unter 100: Was sind die Folgen?

Plus Die Corona-Inzidenz in Ulm und im Landkreis Neu-Ulm ist weiter unter dem Wert von 100. Wann könnten Lockerungen kommen? Und welche Regeln gelten dann?

Von Michael Kroha

Lange war der Landkreis Neu-Ulm im Vergleich zum Rest der Republik ein eher dunkelroter Fleck auf der Inzidenz-Karte des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Doch jetzt hat sich auch hier in der Region die Farbe geändert. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank am Mittwoch erstmals wieder unter die Schwelle von 100 und blieb es auch am heutigen Donnerstag, 27. Mai 2021. Das RKI meldete eine Corona-Inzidenz von 78,2. Auch im benachbarten Ulm, wo seit Donnerstag wieder "Click & Meet" möglich ist, lag der Wert erneut unter 100 - bei 81,2. Was sind die Folgen?

