„Click & Meet" ist im Einzelhandel in Ulm ab Donnerstag wieder möglich

Der 7-Tage-Inzidenzwert für den Stadtkreis Ulm liegt seit fünf Werktagen wieder stabil unter dem Wert von 150 liegt. Das sind die Folgen.

Die Grundlage für diese Feststellung und maßgeblicher Indikator für die Corona-Maßnahmen ist nach Angaben des Landratsamts die 7-Tage-Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut (RKI) für die einzelnen Land- und Stadtkreise ausweist.

Ein Test ist in Ulm erforderlich

Damit kann der Einzelhandel in Ulm ab Donnerstag, 27. Mai, wieder Terminshopping („Click & Meet“) anbieten. Laut Infektionsschutzgesetz ist „Click & Meet“ möglich, wenn die Inzidenz in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt stabil unter 150 liegt. Dafür muss dieser Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten sein. Samstage zählen als Werktage. Sonn- und Feiertage werden nicht gezählt, unterbrechen die Zählung der maßgeblichen Tage allerdings auch nicht.

Kundinnen und Kunden müssen zum vereinbarten „Click & Meet“-Termin allerdings einen höchstens 24 Stunden alten, negativen Corona-Test oder eine überstandene Corona-Infektion beziehungsweise den vollen Impfschutz nachweisen. (AZ)

