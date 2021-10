Ulm/Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Neue Linien, neues Logo: Bald startet die Regio-S-Bahn zwischen den Ländern

Plus Nach Jahren der Auseinandersetzung und Planung geht es jetzt los: Unter einem einheitlichen Erscheinungsbild startet die Regio-S-Bahn zum Fahrplanwechsel im Dezember.

Von Oliver Helmstädter

Ein länderübergreifendes Kooperationsprojekt der ganz großen Sorte wird jetzt greifbar: Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember wird die Regio S-Bahn als neue Verbindung zwischen Baden-Württemberg und Bayern unter einem einheitlichen Erscheinungsbild an den Start gehen. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und seine bayerische Amtskollegin Kerstin Schreyer ( CSU) stellten am Freitag auf einer Online-Pressekonferenz das neue Logo der Regio S-Bahn sowie das Fahrplankonzept für die "Pilot-Region" Donau-Iller vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

