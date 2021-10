Ulm muss bei neuen Regeln fürs Parken nacharbeiten

Plus Erst vor wenigen Wochen sind die Regeln und Gebühren fürs Parken in der Ulmer Innenstadt geändert worden. Doch dabei wurden unerwünschte Nachteile übersehen.

Nach intensiven Diskussionen und begleitet von heftiger Kritik aus Teilen der Bürgerschaft hat der Gemeinderat entschieden, dass das Parken in der Innenstadt reformiert wird. Nur wenige Wochen später muss die Satzung schon wieder geändert werden. Denn die Umstellung hatte einen unerwünschten Nebeneffekt.