Unfall in Ulm: Feuerwehrauto nach Kollision mit Sprinter nicht mehr einsatzfähig

Plus Ein Transporter rammt in Ulm ein Feuerwehrauto, das auf dem Weg zum Einsatz ist. Wie sich die Feuerwehr nun ohne das Fahrzeug behelfen muss.

Auf dem Weg zu einem Einsatz in Söflingen ist am Dienstagvormittag ein Fahrzeug der Ulmer Feuerwehr von einem Kleintransporter gerammt worden. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 60.000 Euro geschätzt.