Weißenhorn

vor 2 Min.

Die Stadt Weißenhorn will die Bürger über das Denkmalkonzept informieren

In Bubenhausen machen Hausbesitzer deutlich, dass sie ein kommunales Denkmalkonzept ablehnen. Stadträte sind der Ansicht, dass viele nicht wissen, wie das Verfahren funktioniert.

Plus Ein Weißenhorner Stadtrat äußert sich im Bauausschuss über den Protest von Bubenhauser Bürgern. Er regt eine Veröffentlichung an, um die Wogen zu glätten.

Von Jens Noll

Den Protest von Hauseigentümern in Bubenhausen haben nicht nur die ortsansässigen Stadträte wahrgenommen. Am Montagabend hat sich Jürgen Bischof ( Freie Wähler/WÜW) im Weißenhorner Bauausschuss über die Kritik zahlreicher Bubenhauser an dem sogenannten KDK-Verfahren geäußert.

Themen folgen