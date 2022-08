Max Hattler geht andere Wege als sein berühmter Vater

Lokal Der Sohn von Hellmut Hattler lebt als Professor in Hongkong und hat eine völlig andere künstlerische Karriere als der Kraan-Bassist eingeschlagen.

Max Hattler ist wieder nach Hongkong zurückgeflogen, er muss dort trotz negativem Corona-Test in Quarantäne – doch die ist inzwischen immerhin auf eine Woche verkürzt. Zweieinhalb Jahre lang war der 46-jährige Videokünstler und experimentelle Filmemacher wegen der Hongkonger Corona-Regeln nicht mehr in Aufheim gewesen, wo er das Haus seines Vaters, des Bassisten Hellmut Hattler, als Ort im Grünen sieht, um zu sich selbst zu kommen und Kreativität zu tanken.