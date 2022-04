Senden-Aufheim

vor 16 Min.

Hellmut Hattler hat Geburtstag: Ein großer Bassist wird 70 Jahre alt

Plus Vor fünf Jahren war Hellmut Hattler dem Tod so nah, dass es fast an ein Wunder grenzt, wenn er nun seinen 70. Geburtstag feiert. Ans Aufhören scheint er nicht zu denken.

Von Dagmar Hub

Ein "etwas fragwürdiges Ereignis"“ nennt Hellmut Hattler seinen 70. Geburtstag diesen Dienstag. Eigentlich wollte er den Tag ganz kontemplativ verbringen, erzählt er – doch in den letzten Tagen hat der Jazzrock-Bassist mitbekommen, dass seine Partnerin Isabelle Ngnoubamjum doch einiges vorbereite. "Und jetzt lass ich auf mich zukommen, was der Tag bringen wird."

