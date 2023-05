Augsburg/Ulm

Oberleitung bei Neu-Ulm gerissen: Das sagt Go-Ahead zur Ursache

Die Reparatur der gerissenen Oberleitung auf der Zugstrecke zwischen Augsburg und Ulm dauerte bis gegen Mitternacht an.

Plus Der Zug hätte bei Neu-Ulm nicht halten dürfen, dennoch kam es zum Schaden an der Oberleitung. Die Folge war ein Bahn-Chaos zwischen Augsburg und Ulm. Jetzt äußert sich Go-Ahead.

Bis Donnerstag, 20 Uhr, hatte es zunächst geheißen, sollte die Streckensperrung aufgrund der gerissenen Oberleitung bei Neu-Ulm andauern. Am Ende aber war es Mitternacht, ehe die Gleise wieder komplett für den Bahnverkehr zwischen Augsburg und Ulm freigegeben werden konnten. Der Fernverkehr wurde großräumig umgeleitet. Doch auch im Nahverkehr legten sich die Verspätungen und Zugausfälle erst wieder am Freitagmorgen. Derweil laufen die Untersuchungen zur Ursache des Malheurs. Das zuständige Unternehmen Go-Ahead äußert sich am Freitag auf Nachfrage zu ersten Details.

Wie bereits berichtet, hätte der Zug an der besagten Stelle hinter dem Pfuhler Kapellenberg nicht halten dürfen. Dort treffen zwei Stromabschnitte unterschiedlicher Stromstärke aufeinander. Weil der Zug aber trotzdem zum Stehen kam, war ein sogenannter "Phasenkurzschluss" die Folge und die mit einem Kupferdraht verbundene Leitung riss aufgrund der starken Erhitzung.

