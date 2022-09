Biberach/Neu-Ulm

17:30 Uhr

Betroffenheit nach tödlichem Kletter-Unfall: Wie reagiert der DAV Neu-Ulm?

Lokal Ein Kletterer stürzt in der DAV-Halle in Biberach und stirbt. Die Betroffenheit ist groß. In Neu-Ulm wird das 120-jährige Jubiläum gefeiert. Wie wird reagiert?

In der DAV-Kletterhalle in Biberach kam es am Donnerstagmittag zu einem tragischen Unfall mit tödlichen Ausgang. Ein 50-Jähriger kletterte wohl alleine und stürzte offenbar aus mehreren Metern Höhe. In der Kletter-Community in der Region ist die Bestürzung groß. "Wir sind selbst äußerst betroffen. Vor allem aber wünschen wir den Angehörigen viel Kraft", sagt Christoph Walker, Chef der Biberacher Kletterhalle. Doch auch an den Kolleginnen und Kollegen in der Kletterhalle in Neu-Ulm geht der Vorfall nicht spurlos vorüber. Hat der tödliche Unfall Konsequenzen für die Feierlichkeiten zum 120-jährigen Jubiläum am Wochenende?

