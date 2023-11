Neu-Ulm

vor 32 Min.

Ticketansturm: Böhse Onkelz-Konzerte nach wenigen Stunden ausverkauft

Plus Der Onlinevorverkauf für die Tour der Böhse Onkelz inklusive zweier Konzerte in Neu-Ulm gerät zur Geduldsprobe. Schneller waren die Tickets für ein Open Air noch nie weg.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Etwa eineinhalb Zentimeter pro halbe Stunde. Quälend langsam füllt sich der blaue Balken auf dem Laptopbildschirm. Der zeigt an, wie lang die Wartezeit voraussichtlich noch ist. Wer am Freitagabend ein Ticket für eines der Böhsen Onkelz-Konzerte im September 2024 im Neu-Ulmer Wiley Sportpark ergattern wollte, wurde auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Der Ansturm auf die Tickets war riesig, der Onlineshop geriet an seine Grenzen.

Viele Fans verbrachten den Freitagabend vor dem Bildschirm

Am Freitag sollten Punkt 17 Uhr nicht nur die 50.000 Karten für die beiden Konzerte in Neu-Ulm in den Vorverkauf gehen, sondern auch die Tickets für die komplette Open Air Tour der Band mit Stationen zum Beispiel in Berlin, Dresden und der Loreley-Bühne bei St. Goarshausen. Doch wer da gleich versucht hatte, die Internetseite der Verkaufsplattform zu laden, wurde zum Teil enttäuscht. Fehlermeldungen wie "Kein Server verfügbar" tauchten auf, bei manchen ging schlicht gar nichts. Die technischen Probleme, wohl der Überlastung geschuldet, verzögerten den Vorverkaufsstart zunächst auf 18 Uhr, dann war die virtuelle Warteschlange schlagartig voll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen