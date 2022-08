Drogerie-König Müller trennt sich von Geschäftsführer Helm

Lokal In der Führungsetage der Drogeriekette soll es gewaltig knirschen. Jetzt trennt sich Erwin Müller von Geschäftsführer Helm. Müller selbst soll nun übernehmen.

Die Drogeriekette Müller und ihr Geschäftsführer Günther Helm gehen künftig getrennte Wege. Wie das Unternehmen unserer Redaktion bestätigte, hat sich der Ulmer Firmenpatriarch Erwin Müller von seinem Konzernchef getrennt. Es soll jedoch nicht das erste Mitglied der obersten Führungsebene sein, das das Unternehmen verlässt. Seit Monaten schon soll es gewaltig knirschen im Drogerieimperium. Erwin Müller selbst soll nun übernehmen – zwei Wochen vor seinem 90. Geburtstag. Hinter den Kulissen aber entbrenne die Erbschlacht erneut, heißt es.