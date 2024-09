20 Jahre Einstein-Marathon: Ein Hoch auf eine mutige Vision

Als Jugendlicher feiert man den 18. Geburtstag groß. Endlich erwachsen. Dann kommt der 30., der 40., der 50., irgendwann sind zum 75. die Kinder, Enkel und Nachbarn zum netten Kaffeekränzchen zu Besuch. Der 20. Geburtstag spielt in den meisten Partyplänen keine große Rolle. Beim Einstein-Marathon ist das anders. Da dürfen sich die Organisatoren auf die Schuler klopfen und gratulieren lassen. Seit zwei Jahrzehnten gibt es dieses Lauf-Event in Ulm und Neu-Ulm. Was damals als mutige Vision der Macher um Markus Ebner begann, ist über all die Zeit zu einem Fixtermin im Ausdauersport-Kalender geworden. Weit über die Region hinaus. 2005 waren beim ersten Start rund 5500 Läuferinnen und Läufer dabei, beim Jubiläums-Marathon am Sonntag gehen über 12.000 auf die verschiedenen Strecken. Eine Entwicklung, die sich vor 20 Jahren niemand hätte vorstellen können. Der Einstein-Marathon bringt die Menschen in Bewegung. Knapp 170.000 Männer und Frauen waren seitdem am Start. Bezieht man auch alle anderen Veranstaltungen mit ein, sind es sogar über 300.000. Eine beeindruckende Zahl.

