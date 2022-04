Solarstrom: Elchingen will mehr PV-Anlagen auf kommunalen Dächern

Auf zwei Gebäuden der Gemeinde Elchingen befinden sich schon Solaranlagen, weitere sollen nach Möglichkeit dazukommen. Ein Ort kommt allerdings nicht infrage.

Der Krieg in der Ukraine hat auch zu knapper werdenden Gas- und Öllieferungen geführt, die gestiegenen Preise sind in der Region spürbar. Um in Zukunft auf alternativen Stromgewinnungen zu setzen, beantragte Verena Grünwald (Grüne), die kommunalen Dachflächen in Elchingen darauf zu untersuchen, ob diese für Fotovoltaikanlagen geeignet sind. Die Ereignisse der vergangenen Monate hätten verdeutlicht, wie sehr man auch in Elchingen von ausländischen Lieferanten abhängig sei, während die Sonne Energie kostenlos liefere: "Wir müssen uns von den Fesseln der fossilen Energieträger trennen", forderte Grünwald.

Können zusätzliche Fotovoltaik-Anlagen in Elchingen gebaut werden?

Sie verwies auch auf den Klimaschutz, für den die Gemeinde bereits vor einigen Jahren ein Konzept erarbeitet hatte. Rund zwei Dutzend der Gemeindegebäude seien geeignet, Solaranlagen zu tragen, sagte Grünwald. Auf der Mittelschule und der Kläranlage sind bereits Fotovoltaikanlagen verbaut worden. Das Alte Rathaus oder das Konstantin-Vidal-Haus werden dahingehend untersucht. Derweil fand der Antrag der Grünen breite Zustimmung bei allen Fraktionen: Karin Batke von der Unabhängigen Freien Wählergemeinschaft Elchingen dankte den Grünen, dass dieses Thema wieder auf den Tisch gebracht wurde. Beim Klimaschutz sei jedoch nicht nur die Gemeindeverwaltung gefragt: "Auch Privatpersonen und Gewerbetreibende sind angesprochen." Bürgermeister Joachim Eisenkolb zeigte sich ebenfalls offen: "Wir sollten uns mit diesem Thema befassen, besonders weil wir vor einigen Monaten nicht gedacht hätten, wie brisant es sein wird."

Der Möglichkeit, im Zuge des Autobahnneubaus Solaranlagen am Fahrbahnrand zu schaffen, erteilte der Rathauschef allerdings eine Absage. Dies sei nicht möglich, weil die verantwortlichen Gesellschaften keine Fotovoltaikanlagen an Schallschutzwänden zulassen würden. Nun wurde die Gemeindeverwaltung beauftragt, sämtliche Dachflächen der kommunalen Gebäude zu untersuchen, ob sie für eine Nachrüstung mit Fotovoltaikanlagen geeignet seien. In einem ersten Schritt sollen Fachplaner für diese Vorhaben gesucht werden.

