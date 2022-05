Elchingen-Thalfingen

17:24 Uhr

Nach Steinwurf auf Hausmeister: Wann ist Rasenmähen erlaubt, wann nicht?

Mäharbeiten an einem Kindergarten in Thalfingen rufen die Polizei auf den Plan. Welche Regeln gelten fürs Mähen?

Plus Nach dem Steinwurf auf einen Kita-Hausmeister dauern die Ermittlungen der Polizei an. Auch wegen der möglichen Ruhestörung. Was sind die Regeln fürs Rasenmähen?

Von Michael Kroha

Mit einem Pflasterstein ist am Mittwoch, wie berichtet, ein selbstständiger Hausmeister am Kindergarten in Thalfingen abgeworfen worden. Der Grund? Wohl war jemand zu sehr darüber verärgert, dass er gegen 21 Uhr noch den Rasen mähte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Einen Verdächtigen gibt es bereits, der aber im Gespräch mit unserer Redaktion alles abstreitet. Geprüft wird derweil auch, ob eine Ruhestörung durch die Mäharbeiten vorlag. Doch wie sehen die Regeln fürs Rasenmähen aus?

