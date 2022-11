Elchingen

vor 47 Min.

"Untragbar": Helfer kritisieren große Versorgungslücken bei Flüchtlingen

In das EC-Hotel und das ehemalige Gasthaus Adler in Unterelchingen sind im September Flüchtlinge eingezogen. Nun schlägt der Freundeskreis Asyl Alarm.

Plus Flüchtlinge, die legal nach Deutschland einreisen, fehlt es teilweise wochenlang an Hilfen. Der Freundeskreis Asyl in Elchingen schlägt jetzt Alarm: "Ein Unding".

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

"Das ist ein Zustand, der ist untragbar", sagt Birgit Möller. Zusammen mit anderen Ehrenamtlichen vom Freundeskreis Asyl kümmert sie sich um Flüchtlinge, die unter anderem seit Ende September im früheren Gasthaus Adler in Unterelchingen untergebracht sind. Doch jetzt haben sich die Helferinnen und Helfer mit einem offenen Brief mitunter an Außenministerin Annalena Baerbock gewandt. Bisherige Hilferufe der Organisation bei den Behörden liefen offenbar ins Leere. "Ein Unding", sagt Möller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen