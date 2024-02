21-Jährige prallt mit Fiat bei Erbach gegen Baum

Auf der Landstraße von Erbach nach Donaustetten kam es am Donnerstag zu einem Unfall. Die Ursache ist bislang ungeklärt.

Auf dem Weg von Erbach nach Donaustetten ist am Donnerstagabend eine Autofahrerin mit ihrem Fiat gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei Ulm mitteilt, sei eine 21-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der Landstraße L240 von Erbach nach Donaustetten gefahren. Aus einem bisher ungeklärten Grund kam sie rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Die Landstraße L240 musste zeitweise komplett gesperrt werden

Wegen des Unfalls musste die Straße zeitweise komplett gesperrt werden, hieß es von der Polizei. Der Fiat sei stark beschädigt und nicht mehr fahrtauglich. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Leipheim prüft nun, warum die 21-Jährige von der Fahrbahn abgekommen ist. (AZ)