Eklat um rechte Parolen nach AfD-Parteitag: So reagiert Franz Schmid

Ausländerfeindliche Parolen sollen am Rande des AfD-Parteitags gefallen sein. Zur verantwortlichen Gruppe soll auch der Neu-Ulmer Landtagsabgeordnete Franz Schmid gehören.

"Deutschland den Deutschen. Ausländer raus": Parolen wie diese sollen am Wochenende nach dem Parteitag der Bayern-AfD im mittelfränkischen Greding in einer Diskothek skandiert worden sein. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks (BR) gehört zu jener Gruppierung, die dafür verantwortlich sein soll, auch der Neu-Ulmer AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid. Er ist auf einem Video, das den Vorfall zeigen soll, zu sehen. Die Aufnahme wurde am Dienstagabend in einem Beitrag in der Tagesschau ausgestrahlt. Schmid selbst hat auf Anfrage unserer Redaktion inzwischen eine Stellungnahme abgegeben.

Dem Bericht zufolge soll eine größere Gruppe am Samstagabend nach dem Ende der AfD-Versammlung in die Gredinger Disko gegangen sein. Darunter waren demnach mehrere AfD-Mitglieder, auch der Neu-Ulmer Landtagsabgeordnete und zugleich Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Neu-Ulm. Wie Zeugen dem BR berichtet hätten, sollen Teilnehmer dieser Gruppe sich vom DJ das Liebeslied "L’amour toujours" von Gigi D’Agostino gewünscht haben. Eigentlich ein harmloses Lied. In rechtsextremen Kreisen, vor allem in sozialen Medien wie Tiktok, gilt es zwischenzeitlich als eine Art Neonazi-Hymne, zu dessen Melodie ausländerfeindliche Parolen skandiert werden.

BR-Recherche: AfD-Mitglieder sollen "Deutschland den Deutschen. Ausländer raus" skandiert haben

"So soll es auch am Abend passiert sein", schreibt der BR. Die radikalen Zeilen "Deutschland den Deutschen. Ausländer raus" sollen von der Gruppe skandiert worden sein. Jenes Video belege das. Zeugen geben sich fassungslos: Während das Lied gespielt wurde, sei die Gruppe zusammen gesprungen, habe die Hände in die Höhe gestreckt und geklatscht, heißt es.

Schmid soll dem Bericht des BR zufolge auf mehrfache Anfragen zunächst nicht reagiert haben. Telefonisch wollte er sich am Dienstagabend gegenüber unserer Redaktion nicht dazu äußern, inzwischen liegt uns jedoch eine schriftliche Stellungnahme des Neu-Ulmer AfD-Kreisvorsitzenden vor.

Darin bestätigt Schmid, dass er am Samstag nach dem Landesparteitag gegen 22 Uhr in die besagte Disko in Greding gegangen ist. "Dort wurde, wie in einer Disco üblich, gesungen und getanzt", schreibt der 23 Jahre alte gelernte Kinderpfleger aus Klosterbeuren (Kreis Unterallgäu). Im Laufe des Abends sei dann das Lied "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino abgespielt worden. "Zu diesem Lied tanzten mehrere Besucher und sangen dazu einen Text, den ich nicht zuordnen konnte. Wer namentlich den Text anstimmte und sang, kann ich nicht sagen", so Schmid. Es sei naturgemäß allgemein sehr laut gewesen. Und er gibt an, "kaputt vom Parteitag" gewesen zu sein.

Franz Schmid (AfD) bestreitet, die ausländerfeindlichen Parolen gesungen zu haben

"Ich habe jedenfalls den Text ,Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!' nicht gesungen", gibt er an. Es seien sofort weitere Leute hinzugekommen, die "sehr aggressiv" gewirkt haben sollen. Er habe "unmittelbar die unangenehme Situation" verlassen und sich weg von der Gruppe bewegt. Kurz darauf habe er auch die Disko verlassen und sei zurück ins Hotel.

Schmid, der sich nicht von der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB) distanziert und sich immer wieder auch öffentlich mit IB-Vertreter zeigt, ist am Wochenende in den bayerischen AfD-Landesvorstand als Beisitzer gewählt worden. Zu einem Beitrag dazu auf seiner Facebook-Seite haben Nutzer, kurz nachdem der Beitrag in der Tagesschau ausgestrahlt war, bereits reagiert. Einer schreibt: "Ihr seid einfach nur bescheuert! Euch sollte man sofort aus der AfD entfernen!!!" Droht ihm nun sogar innerhalb der Partei Ärger? Dem BR sagte der Landesvorsitzende der AfD in Bayern, Stephan Protschka: "Ich finde, so etwas unsäglich, sowas ist unmöglich." Einen Zusammenhang mit seiner Partei sehe er aber nicht, heißt es.

Nach BR-Angaben ermittelt das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizei Schwabach wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung. Zeugen sollen vernommen werden, "um aufklären zu können, wer in der Nacht in der Diskothek beteiligt war, wer welche Rolle innehatte, wer da mitgesungen hat oder eventuell nur dabei war", wie die zuständige Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken zitiert.

Nach Geheimtreffen in Potsdam: Debatte um mögliches AfD-Verbot hat Fahrt aufgenommen

Der Vorfall kommt in einer Zeit ans Licht, in der die Debatte um ein mögliches AfD-Verbot Fahrt aufgenommen hat. Auslöser waren Berichte des Medienhauses Correctiv über ein Geheimtreffen, an dem auch AfD-Mitglieder sowie rechte Radikale wie der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, teilgenommen hatten. Das bayerische Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet die AfD in Bayern bereits als Rechtsextremismus-Verdachtsfall, wenngleich die Partei derzeit dagegen klagt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält die AfD für verfassungsfeindlich. Dies sei seine politische Bewertung, so Söder bei der CSU-Klausur in Kloster Banz. Die rechtliche Bewertung müssten die Behörden vornehmen. "Aber ich bin der Meinung, es lohnt sich, diese Prüfung fortzusetzen." Andere AfD-Landesverbände gelten bei den Behörden bereits als gesichert rechtsextrem.