Großaitingen/Ulm

vor 48 Min.

17-Jähriger stirbt bei Betriebsunfall in Mälzerei: Was bislang bekannt ist

In der Großmälzerei Avangard Malz kam bei einem Betriebsunfall vor gut zehn Tagen ein 17-Jähriger ums Leben.

Plus In einer Groß-Mälzerei in Großaitingen kommt es zu einem tödlichen Unfall. Ein 17-jähriger Auszubildender kommt ums Leben. Viele Fragen sind bislang offen.

Von Michael Kroha

Der schreckliche Vorfall ist zwar schon ein paar Tage her. Öffentlich bekannt wurde er aber erst Ende vergangener Woche: Bei einem tragischen Betriebsunfall auf dem Gelände von Avangard Malz, einer größeren Mälzerei in Großaitingen im Landkreis Augsburg, kam ein 17-Jähriger ums Leben. Bei dem Jugendlichen handelte es sich um einen Auszubildenden der Brauerei Gold Ochsen in Ulm. Viele Fragen aber bleiben offen, Antworten gibt es bislang nur ganz wenige.

