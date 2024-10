Horror, Karaoke und Konzerte: Was geht an Halloween im Landkreis Neu-Ulm?

Es ist das vielleicht Gruseligste an Halloween: In aller Seelenruhe liegt man mit einer Tüte Gummibärchen auf dem Sofa – jetzt wird entspannt. Doch ein grausiges Geräusch durchdringt die Vor-Feiertagsstille: die Türklingel. Mindestens vier Kinder kichern vor der Haustür, die Süßes wollen und ansonsten Saures androhen. Dann der Schock, dass man außer der eben geöffneten Gummibärchentüte nichts im Haus hat, um den Zuckerwahn der gespenstisch verkleideten Kinder zu stillen. Es folgt die vielleicht schwerste Entscheidung des Jahres – Türe öffnen und mit den Kindern teilen, oder, ganz im Sinne des Gruselfests, den toten Mann spielen, den Atem anhalten, bis sie mit ihren langen Umhängen an der Haustür kehrt machen?

Wer allein beim Gedanken an ein solches Szenario ein leichtes Herzrasen verspürt, dem sei geraten, während des schaurigen Wahnsinns der „Geistervertreibung“ gleich die Gefahrenzone zu räumen. Bei diesen Veranstaltungen im Landkreis Neu-Ulm könnte das an Halloween (und an den Tagen danach) gelingen:

Queerfreundliches Pink Halloween in der Ratiopharm Arena

In der Ratiopharm Arena steigt an Halloween eine Party für die „LGBTQ, Queer, Gay, Lesbian, Diversity und Friends Community“. Der Veranstalter beschreibt die Feier als „Tummelplatz für alle extravaganten, exzentrischen, bodenlosen Halloween-Gruselmonster, Halloween-Königinnen und Könige, Freunde der Nacht und Drags sowieso“. Drag Queen Vava Vilde, bekannt aus Queen of Drags mit Heidi Klum, erscheint als Special Guest und wird begleitet von Danny Ma Fanny. Vava und Danny suchen sich die drei besten Outfits aus, „natürlich mit einem schicken Gewinn im Handtäschchen“. Einlass ist um 20 Uhr.

Karaoke-Party in Vöhringen

Schaurig schiefe Töne erklingen gegebenenfalls in Vöhringen: Dort steigt im Diesel Rednex ab 20 Uhr eine Karaoke-Party mit einer Auswahl aus über 11.000 internationalen und deutschen Karaoke-Songs.

Halloween-Konzert in Bellenberg

Die Band Inferno bringt in Bellenberg eine vielseitige Covershow mit abwechslungsreichem Programm auf die Bühne. Das Publikum darf sich eine Mischung von Hard Rock-Klassikern über die großen Songs der Metal-Legenden hin zu härterem Metal freuen. Die breitgefächerte Songauswahl soll laut Veranstalter jeden Altrocker, Musikliebhaber und Metalfan begeistern. Gruselige Outfits werden gern gesehen, Einlass ist ab 19 Uhr in der Traube Bellenberg.

Album-Release von Weeland im Gold in Neu-Ulm

Soul statt Horror: Wer dem ganzen Halloween-Trubel entgehen möchte, findet Zuflucht im Gold. Dort präsentieren Weeland ihr neues Album „The Soul Provisions“. Laut Instagram-Account des Golds präsentiert die Band eine „Ode an die zeitlose Schönheit“ der Soul-Musik in zeitloser, entschleunigender und reifer Qualität.

Horror-Hausparty für Studierende in der Friedrichsau

Als „Ulms gruseligste Studentenparty zu Halloween“ beschreiben die Veranstalter ihre Feier in der Friedrichau. Ab 21 Uhr laden Friedrichs & Au zu einer Party in ihr kleines Sommerhaus im Grünen ein, das sich für einen Abend in ein düsteres Geisterschloss verwandelt. Auf die Ohren gibt es Electro, Hip Hop, House, Classics und Partyhits. Zusätzlich können sich die Gäste bei Partyspielen austoben. Höhepunkte des Abends sind laut Veranstalter eine hausgemachte Kürbissuppe, Jelly Shots, ein Kostümwettbewerb und gruselige Deko.

Verlassene Psychiatrie im Cocomo Ulm

Im Cocomo steigen heuer gleich zwei Halloween-Partys. Unter dem Motto „Lost Places: Psychiatrie“ tauchen Feierwütige ab 20 Uhr ein in die Atmosphäre verlassener Anstalten. Am 31. Oktober hallt Mixed Music und EDM durch den Club, am 1. November gibt es das Beste aus den 90er und 2000ern. Kostüme sind laut Veranstalter erwünscht, aber keine Pflicht.

Gruft-Vibes und kostenlose Süßigkeiten im M-Club

Am Donnerstag verwandelt sich der M-Club ab 23 Uhr zur Gruft. Der Club wirbt auf seiner Website mit „Freaky Monster Halloween Deko“, Lasershow, „crazy Barkeeping“ und kostenlosen Süßigkeiten. Der Dresscode für den Donnerstag: „Dress to impress“ in schauriger Verkleidung.

Shots und Tattoos im Rules Club

Auch im Rules Club steigt eine schaurige Halloween-Party am 31. Oktober. Ein „blutiger Shot“ geht zur Begrüßung aufs Horror-Haus, auf der Tanzfläche läuft Mixed Music, Hip Hop und Clubsounds.

Am Samstag, 2. November, geht ab 23 Uhr erneut das „People x Tattoo Special“ an den Start. Der Club bezeichnet die Veranstaltung als „die legendäre Nummer 1 Hip Hop/ Afro/ Latin/ Veranstaltungsreihe im Süden, bei der es die ganze Nacht kostenlose Tattoos von Joker Tattoo Gallery gibt. Sonnenbrillen stehen hier auf dem Dresscode.

Put It On im Cabaret Eden

An Halloween gibt es im Eden „frische Hip Hop Vibes“ mit Oldschool, Newschool, Trueschool . Die Türen öffnen um 22 Uhr.

Halloween Rave im Gleis 44

Melodic-/Progressive-Techno / Hardtechno / Indie-Tanzbar lädt Nachtschwärmende am Donnerstag ins Gleis ein. Egal, ob im Rave-Outfit, im Look der 2000er oder im Halloween-Kostüm, sind alle außer Nazis, wie der Club auf seinem Instagram-Profil schreibt, ab 22 Uhr willkommen.

Kein Schnickschnack bei Frau Berger

Bei Frau Berger wird heuer von unnötigen Ausgaben abgesehen: „Wir verzichten auf teure Deko, die am nächsten Tag im Müll landen würde“, schreibt der Club auf seiner Website. Für die ersten 100 Gäste gäbe es darum aber freien Eintritt, einen Dresscode gibt es nicht. Die Türen öffnen am 31. Oktober um 22 Uhr.

Maskenbildner bei Gruselparty im Roxy

Auf drei Dancefloors wird im Roxy die Gruselnacht des Jahres gefeiert. Wie in den Jahren zuvor sind Maskenbildner und Maskenbildnerinnen vom Stadttheater vor Ort, um Gäste zu „verunstalten“. Gewaltverherrlichende Kostüme sind verboten. Die Veranstalter bitten darum, (Fake-) Waffen, Schlagringe und Ähnliches zu Hause zu lassen.