Bei der Gastro hapert es: So hat Neu-Ulm beim Heimat-Check abgeschnitten

Plus In unserem Heimat-Check werfen wir zunächst einen Blick auf Neu-Ulm. Dort ragt die Gesundheitsversorgung hervor, bei anderen Themen gibt es Nachholbedarf.

"Die Stadt Neu-Ulm ist attraktiv und lebendig, man könnte darüber noch mehr reden und berichten", lautet eine der Wortmeldungen, die unserer Redaktion im Rahmen des Heimat-Checks erreicht hat. Und das soll mit diesem Artikel geschehen. Denn Neu-Ulm schneidet in zahlreichen Bereichen gut ab und liegt teilweise deutlich über dem landkreisweiten Durchschnitt. Aber auch Verbesserungspotenzial gibt es mehr als genug, wenn es nach den Ansichten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer großen Befragung geht.