Heimat-Check

18:00 Uhr

Heimat-Check in Roggenburg: "Wir leben in einem paradiesischen Kleinod"

Plus Die Gemeinde Roggenburg belegt in unserer Leserumfrage den ersten Platz im Landkreis. Die Schwachstellen kommen bei einer detaillierten Auswertung zutage.

Von Jens Noll

Roggenburg ist nicht nur ein bekanntes Ausflugsziel in Bayerisch-Schwaben, sondern zählt auch zu den beliebtesten Wohnorten in der Region. Das geht zumindest aus unserer Leserbefragung Heimat-Check hervor. Dort teilt sich die Gemeinde mit dem markanten Kloster den Spitzenplatz im Landkreis Neu-Ulm mit Illertissen. Mehr noch: Roggenburg schafft es mit seiner Gesamtbewertung von 7,0 sogar in die Top zehn aller Gemeinden im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und ihrer Lokalzeitungen. Was macht die Kommune so attraktiv?

