vor 17 Min.

Vielfalt im Einzelhandel: So schneidet Senden im Heimat-Check ab

Die Teilnehmenden des Heimat-Checks bewerten den Einzelhandel in Senden am besten. Andere Bereiche schneiden dagegen deutlich schlechter ab.

Plus Die zweitgrößte Stadt im Landkreis Neu-Ulm landet in unserer Leserumfrage im Mittelfeld. In einer Kategorie liegt Senden aber weit abgeschlagen am Ende der Tabelle.

Von Carolin Lindner Artikel anhören Shape

Senden und der Einzelhandel - das sind zwei Komponenten, die zusammenpassen. So haben das auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Heimat-Checks gesehen. Mit einer Bewertung von 8,4 Punkten (maximal möglich sind zehn) wird der Einzelhandel in Senden als bester Teil unter insgesamt 14 Kategorien gesehen. Landkreisweit liegt die Illerstadt in diesem Bereich nach Pfaffenhofen und Illertissen auf dem dritten Rang. In unserer Leserumfrage wurde nach Lebensmittelgeschäften und dem Angebot im Einzelhandel gefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

