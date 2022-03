Holzheim

12:00 Uhr

Baustopp für Mehrfamilienhaus: Holzheimer Gemeinderat bleibt hart

Plus Ein Bauprojekt in Holzheim liegt weiter auf Eis. Der Gemeinderat hat der nun eingereichten Nachtragsplanung nicht zugestimmt. Jetzt ist das Landratsamt wieder am Zug.

Von Willi Baur

Der Neubau eines Mehrfamilienhauses an der Hirbishofer Straße in Holzheim ruht seit Dezember. Wegen verschiedener Abweichungen vom Bauplan hat das Neu-Ulmer Landratsamt das Bauvorhaben gestoppt. Das bleibt vorerst auch so, denn die eingereichte Nachtragsplanung für die schwarz gebauten Gebäudeteile wurde vom Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig abgelehnt.

