Obst- und Gartenbau im Wandel: Heute zum Spaß, früher gegen den Hunger

Lokal Der Obst- und Gartenbauverein Neuhausen-Holzheim erzählt die Geschichte von Verein und Dorf nach. Die Apfel- und Birnenschau kommt besonders gut an.

Mit einem überaus gelungenen Fest auf dem Dorfplatz hat der Obst- und Gartenbauverein Neuhausen-Holzheim am Sonntag sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Besonders im Blickpunkt: eine faszinierende Apfelschau aus ausnahmslos heimischem Anbau.