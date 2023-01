Illerkirchberg

Beim Bürgerdialog zum Mord bleiben Fragen offen: So äußert sich der Bund

Plus Die Nichtabschiebung des verurteilten Vergewaltigers ließ beim Bürgerdialog zur tödlichen Messerattacke die Emotionen hochkochen. Nun äußert sich der Bund.

Von Michael Kroha, Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Der Bürgerdialog in Illerkirchberg wurde ins Leben gerufen, um Anwohnerinnen und Anwohner der Gemeinde im Zusammenhang mit der tödlichen Messerattacke von Anfang Dezember zu informieren. Doch die Emotionen kochten zum Teil hoch. Für den größten Unmut sorgte die Nichtabschiebung des nach der Halloween-Vergewaltigung von 2019 verurteilten Afghanen Mukhtar N., der nach seiner Haftentlassung wieder in den Ort zurückkehrte. Ein gewaltiges Raunen ging durch die Gemeindehalle, als ein Vertreter des Justizministeriums zu verstehen gab, dass für eine Rückführung eigentlich alle Voraussetzungen vom Land Baden-Württemberg geschaffen wären, es aber einzig an der fehlenden Unterstützung seitens des Bundes scheiterte. Ein Vertreter des Bundesinnenministeriums (BMI) war vergangene Woche nicht anwesend. Auf Nachfrage äußert sich nun ein BMI-Sprecher zu offengebliebenen Fragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

