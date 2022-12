Illerkirchberg

vor 31 Min.

Tödliche Messerattacke: Trauer auf dem Friedhof und Protest vor dem Rathaus

Plus Keine Stunde nach der bewegenden Beerdigung der getöteten Ece hissen Vertreter der Identitären Bewegung ein Banner vor dem Rathaus in Illerkirchberg.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

"Liebe Ece, wir hoffen, du hörst das ... Dein Lächeln werde ich nie vergessen": Auf bewegende Weise haben am Mittwochnachmittag weit mehr als 1000 Menschen von der am Montag in Illerkirchberg getöteten 14-Jährigen Abschied genommen. Die Sonne strahlte auf dem Friedhof im Ortsteil Oberkirchberg. Trauernde trugen ihr Foto an den Jacken, hatten Blumen dabei. Doch während ihre Cousine mit bemerkenswerten Worten ein "starkes Signal" an die Anwesenden richtete, lief keine Stunde später eine Protestaktion der Identitären Bewegung. Ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen