Illerkirchberg/Ulm

17:55 Uhr

"Ein Kind ist von uns gegangen": Tiefer Schmerz bei Trauerfeier für Ece

Innenminister Thomas Strobl legt am Tatort in Illerkirchberg weiße Rosen nieder.

Plus Innenminister Strobl und der türkische Botschafter am Tatort, die Familie bei der Trauerfeier bei der Alevitischen Gemeinde in Ulm: Das Leid ist nicht in Worte zu fassen.

Von Michael Kroha, Maximilian Sonntag Artikel anhören Shape

Die Mutter der getöteten 14-jährigen Ece S. muss gestützt werden, um den bis auf den letzten Stehplatz gefüllten Saal im Kulturzentrum der Alevitischen Gemeinde in Ulm betreten zu können. Als sie Freunde und Bekannte sieht, bricht sie laut in Tränen aus. Die Trauerfeier mit mehreren hundert Menschen verdeutlicht einmal mehr, welch grenzenlosen Schmerz die Tat in der Familie, bei Freunden und Bekannten ausgelöst hat.

