Millionen-Deal: Dieser Investor ist beim SSV Ulm 1846 Fußball willkommen

Plus Der Millionen-Deal weckt bei manchen Spatzen-Fans ungute Erinnerungen. Aber er ist nicht vergleichbar mit der Kinowelt-Sache und den Chaostagen vor zehn Jahren.

Der amerikanische Geschäftsmann Calvin Ford hat ziemlich plötzlich seine Liebe zum Ulmer Fußball entdeckt und investiert 3,4 Millionen Euro in den Zweitliga-Aufsteiger. Eigentlich ist das eine rundum gute Nachricht, die vor allem bei einigen der älteren Fans trotzdem mulmige Gefühle auslöst.

Viele von denen erinnern sich schließlich noch an die Prozesse zwischen dem Verein und der Kinowelt von Michael Kölmel vor mehr als einem Vierteljahrhundert. Noch viel präsenter in der Erinnerung sind die Chaostage unter Präsident Paul Sauter rund um die dritte Insolvenz vor zehn Jahren. Damals ging es plötzlich um arabische Investoren für ein Nachwuchs-Leistungszentrum. Ein Geschäftsmann knüpfte sein finanzielles Engagement an die Bedingung, dass er selbst Präsident werden darf, was er dann zumindest interimsmäßig auch wurde. Mehr versuchte und tatsächliche Einflussnahme ist kaum vorstellbar. Offensichtlich ist aber bereits an dieser Stelle ein wichtiger Unterschied zum Calvin-Ford-Deal: Der Geschäftsmann hat damals nie bezahlt und zog sich wieder zurück. Die Millionen aus Detroit liegen bereits auf den Vereinskonten.

