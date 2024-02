Neue Vorwürfe: Peri in Weißenhorn ist ein Großkonzern wider Willen

Plus Peri hat mit Gegenwind zu kämpfen. Auch wenn hier offenbar enttäuschte Mitarbeiter mit falschen Fakten argumentieren, scheint es ein Kommunikationsproblem zu geben.

Angeblich soll sich Christian Schwörer bei der jüngsten Betriebsversammlung bei Peri in Weißenhorn an die versammelte Belegschaft gewandt haben: Man möge doch seinen Vater Artur Schwörer nicht so sehr "in den Himmel" heben. Das kam nicht überall gut an. Allerdings ist klar, was er damit meinte.

Es gibt noch viele Menschen bei Peri in Weißenhorn, die das Unternehmen unter den Fittichen des Peri-Übervaters erlebt haben. Da war das Unternehmen kleiner, familiärer. Und es ging wahrscheinlich auch freundschaftlicher zu. Kein Wunder: Seit Unternehmensgründer Artur Schwörer 2007 die Geschäfte an seine Söhne Alexander und Christian übergab, ist aus dem Unternehmen ein anderes geworden. Ein viel größeres. Erst recht mit seinem Tod zwei Jahre später. Im Grunde ist es nur noch auf dem Papier ein Familienunternehmen: Ein Unternehmen mit 9500 Beschäftigten auf der ganzen Welt ist letztlich, unabhängig der Besitzverhältnisse, ein Konzern. Die Heimeligkeit, die unter dem Seniorchef offenbar stets zu spüren war, ist vorbei. Darüber kann auch die vielleicht beste Kantine im Kreis nicht hinwegtrösten.

