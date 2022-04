Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Ausfälle in Senden und Neu-Ulm: Wie sicher ist die Stromversorgung?

Im Landkreis Neu-Ulm häuften sich in letzter Zeit die Stromausfälle.

Plus In letzter Zeit kam es wieder vermehrt zu Stromausfällen. Für einen möglicherweise eintretenden Blackout sehen sich Netzbetreiber gewappnet.

Von Jonas Klimm

Erst vergangenen Samstag war es wieder passiert – die Lichter gingen aus. In der Neu-Ulmer Innenstadt, genauer gesagt in der Augsburger Straße und der Ludwigstraße, mussten zahlreiche Haushalte für rund eine Stunde auf Strom verzichten. Senden und seine Ortsteile Witzighausen und Wullenstetten hatte bereits vergangene Woche ein Stromausfall ereilt. Hier waren es mehr als 1000 Haushalte, die ebenfalls für eine Stunde vom Netz abgeschnitten waren. Geschieht dergleichen, stellt sich unweigerlich die Frage, ob sich die temporäre Häufung an Stromausfällen auf Zufälle zurückführen oder ob sich daraus eine Entwicklung ableiten lässt.

