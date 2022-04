Stromausfall in Senden: Mehr als 1000 Haushalte betroffen

Mehr als 1000 Haushalte waren am Montagabend in Senden und Ortsteilen zum Teil für gut eine Stunde ohne Strom. Ein SWU-Sprecher äußert sich zu den Hintergründen.

In Senden und den Ortsteilen Wullenstetten und Witzighausen ist am Montagabend für gut eine Stunde der Strom ausgefallen. Der Vorfall ereignete sich um 20.32 Uhr, wie ein Sprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Gegen 21.26 Uhr sei der letzte der insgesamt ungefähr 1050 betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt gewesen.

Als Grund für den Stromfall gibt der SWU-Sprecher einen Kabelschaden an. Die Ursache daher sei noch nicht bekannt. "Derzeit sind die Techniker vor Ort und fahren mit dem Messwagen die Leitungen ab, um die Ursache festzustellen", erklärt der Sprecher. Das fehlerhafte Kabelstück sei bereits außer Betrieb genommen worden.

Vom Stromausfall betroffen waren folgende Straßen in Senden, aber auch in den Stadtteilen Wullenstetten und Witzighausen: Erich-Rittinghaus-Straße, Friedrich-List-Straße, Am Berggarten, Am Waldblick, Heerstraße, Johann-Glocker-Straße, Rehweg und Zedernstraße.

Je nachdem, wo sich die Ursache für das Problem befinde, könnte es auch sein, dass Erdarbeiten notwendig sind und Straßen aufgegraben werden müssen. Bislang laufe aber noch die Ursachenforschung mit dem Messwagen. Es gebe zwar erste Anhaltspunkte. Doch die Prüfung dauere noch an. (krom)