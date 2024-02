Bus-Ärger im Schülerverkehr: So will das Landratsamt weiter vorgehen

Der Ärger nach dem Fahrplanwechsel im Kreis Neu-Ulm war und ist immer noch groß. Nach dem Krisentreffen vor zwei Wochen skizziert das Landratsamt nun das weitere Vorgehen.

Nach dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember im Kreis Neu-Ulm kam vor allem bezüglich des Schülerverkehrs mit Bussen gewaltiger Ärger auf. Zwei Mal wurden bereits Anpassungen vorgenommen. Dass die nicht ausreichen, wurde bei einem Krisentreffen im Neu-Ulmer Landratsamt im Beisein von Eltern- und Schulvertretern deutlich. Am Mittwoch teilte die Kreisverwaltung nun mit, wie es in der Sache weitergehen soll.





Ein zur Unterstützung hinzugezogenes externes Planungsbüro habe als einer der ersten Schritte damit begonnen, die Rückmeldungen zu sichten, zu bündeln und zu analysieren. Grundlage hierfür sei unter anderem das Feedback beim Krisentreffen gewesen, aber auch andere Meldungen, die bis vergangenen Freitag bei der Behörde eingingen. Auch Schulen, die beim sogenannten "Runden Tisch" nicht dabei sein konnten, sollten die Möglichkeit bekommen, ihre Probleme im Busverkehr darzulegen.

Ärger über Schülerverkehr: Kommen nun Gelenkbusse im Kreis Neu-Ulm zum Einsatz?

Auf Basis dessen sei nun begonnen worden, konkrete Lösungsansätze zu entwickeln. Parallel dazu finde ein Austausch mit den beteiligten Verkehrsunternehmen statt. Dabei soll unter anderem abgeklärt werden, ob und wie die vorgeschlagenen Lösungen umgesetzt werden können. Dazu zähle zum Beispiel der Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge und Fahrer, gegebenenfalls der Einsatz von Gelenk- statt "normaler" Linienbusse. Auch werde abgeklärt, welche Kosten mit den Änderungen anfallen beziehungsweise ob diese von der bisherigen Vergabe gedeckt sind.

Jene Lösungsvorschläge sollen in einem nächsten Schritt den Vertretern der Schulen sowie den Kommunen zugeleitet werden, damit diese sich dazu äußern können. Dies soll zeitnah geschehen, heißt es. Darüber hinaus soll es eine Informationsveranstaltung geben, bei der auch die Fachplaner anwesend sein werden, um über die konkreten Änderungen zu informieren. Dieser Austausch sei, nach vorheriger Einbindung und Beteiligung aller Akteure, noch für diesen Monat geplant. Das Thema ÖPNV stehe zudem auf der Tagesordnung des Ausschusses für Mobilität, Digitalisierung und Kreisentwicklung am 20. Februar.

Alle Maßnahmen seien mit einem erheblichen Aufwand verbunden und müssten viele verschiedene Rädchen ineinandergreifen, um gute und zufriedenstellende Lösungen zu finden, die flächendeckend Wirkung zeigen. "Dabei geht die Qualität vor der Zeit – wobei letztere natürlich nicht außer Acht gelassen wird. Wir bemühen uns, die offenen Fragen und Punkte so rasch wie möglich zu klären und abzuarbeiten, um möglichst schnell die gewünschten Anpassungen vornehmen zu können", heißt es in der Mitteilung weiter. Man wolle im Sinne der Schülerinnen und Schüler, der Eltern sowie aller Bürgerinnen und Bürger "ein attraktives Nahverkehrsangebot sowie eine gute Schülerbeförderung" erzielen. (AZ/krom)