Landkreis Neu-Ulm

14:48 Uhr

Bus-Ärger: So bewerten Schulen und Eltern das Treffen im Landratsamt

Plus Nach massiven Beschwerden über den Busverkehr kam es am Dienstag zur Aussprache im Neu-Ulmer Landratsamt. Vertreter von Eltern und Schulen berichten, wie es war.

Von Michael Kroha

Nach dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember kam und kommt im Kreis Neu-Ulm noch immer zu erheblichen Problem vor allem im Schülerverkehr mit Bussen. Nach massiven Beschwerden von Seiten der Eltern und Schulen sind am 8. und 15. Januar bereits Änderungen erfolgt. Wirklich verbessert aber hat sich die Situation nicht. Das zuständige Neu-Ulmer Landratsamt hat sich dafür bereits entschuldigt und Fehler eingeräumt. Am Dienstagnachmittag kam es nun zum Treffen von Dutzenden Schul- und Elternvertreter mit Verantwortlichen der Kreisverwaltung in Neu-Ulm.

Maike Jäckel aus Weißenhorn, deren Tochter auf die Wirtschaftsschule Senden geht und unserer Redaktion von ihrer Schulweg-Odyssee berichtet hatte, war als Mitglied des Elternbeirates beim Treffen dabei. Es sei "sehr gut gelaufen", sagt sie. "Nicht emotional, sondern sehr sachlich." Interims-Landrat Erich Winkler ( CSU) habe jegliche Anliegen aufgenommen. Er habe nicht gewollt, dass jemand mit einer offenen Frage nach Hause geht. Dem sei auch so gewesen.

