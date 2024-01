Bus-Ärger: Landratsamt entschuldigt sich für Fehler beim Schülerverkehr

Nach den massiven Beschweren im Zuge des Fahrplanwechsels räumt das Neu-Ulmer Landratsamt jetzt Fehler ein und entschuldigt sich - auch für die Kommunikation.

Die Beschwerden über die Busverbindungen im Schulverkehr im Landkreis Neu-Ulm reißen nicht ab. Eltern schildern unserer Redaktion weiterhin von Problemen nach dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember vergangenen Jahres. Daran haben auch die jüngsten Anpassungen am 8. und 15. Januar nichts geändert. Eine Anfrage unserer Redaktion zu einem persönlichen Gespräch mit einem verantwortlichen Vertreter des Neu-Ulmer Landratsamtes, um über die Hintergründe und die nach wie vor offenen Fragen von Eltern zu sprechen, wurde seitens der Kreisverwaltung abgelehnt. Am Freitag aber erfolgte in der Sache eine erneute Pressemitteilung.

Darin wird eingeräumt, dass der Fahrplanwechsel "leider erhebliche Auswirkungen auf den Schülerverkehr und die Anbindung der Schulen" hat. Im Rahmen der Umsetzung sei es vielerorts zu Problemen gekommen. In fettgedruckten Buchstaben heißt es dazu: "Hierfür entschuldigen wir uns aufrichtig." Doch nicht nur dafür. "Auch im Hinblick auf die Kommunikation sowie mangelnde Information an die Schulen gibt es berechtigte Kritik."

Busärger im Kreis Neu-Ulm: Landratsamt will sich mit Schul-Vertretern treffen

Der Kreisverwaltung sei ein konstruktives Miteinander und der notwendige Austausch wichtig. Kommende Woche solle daher ein Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Schulen stattfinden. Im Mittelpunkt sollen hier dann "Schwerpunkte" stehen, die aufgrund bislang eingegangener Rückmeldungen ermittelt wurden. Dabei soll es sich unter anderem um die Anbindung der Schulen in Neu-Ulm, Vöhringen und Weißenhorn handeln. Man wolle "im Dialog mit den Schulen" und "mit Hochdruck" eine "zufriedenstellende Lösungen" finden.

Die Anpassungen zum 8. und 15. Januar hätten zum Ziel gehabt, direkt nach den Weihnachtsferien so schnell wie möglich auf die Beschwerden zu reagieren und Abhilfe zu schaffen. Dass diese "noch nicht" die erhofften Verbesserungen erbrachten, wird eingeräumt und zugleich bedauert. Auch diese Änderungen sollen daher ebenfalls Gegenstand des Treffens mit den Schulen sein.

Beim Landratsamt Neu-Ulm läuft aktuell interne Aufarbeitung, um aus den Fehlern zu lernen

Außerdem teilt die Kreisverwaltung mit, dass aktuell eine interne Aufarbeitung erfolge, "um aus den gemachten Fehlern zu lernen, damit sich diese künftig nicht wiederholen werden". So soll unter anderem das Beschwerdemanagement neu aufgesetzt werden. Im Anschluss an das Treffen mit den Schulen, dessen genauer Termin nicht genannt wird, sollen alle Beteiligte, insbesondere auch die Öffentlichkeit, erneut informiert werden. (AZ/krom)

