Landkreis Neu-Ulm

Flüchtlinge werden die Woche erwartet: Warum wieder eine Halle in Pfuhl?

Plus Am Schulzentrum Pfuhl dient zum dritten Mal eine Halle zur Unterbringung von Geflüchteten. Vereine und Schulen reagieren teils verwundert. Das Landratsamt nennt die Gründe.

Von Michael Kroha

Vergangene Woche hat das Neu-Ulmer Landratsamt mitgeteilt, dass in der "alten" Turnhalle am Pfuhler Schulzentrum wieder Geflüchtete untergebracht werden. Hergerichtet ist die Halle schon, im Laufe dieser Woche werden erste Flüchtlinge erwartet. Nach 2015/16 und zu Beginn des Ukraine-Krieges im vergangenen Jahr dient eine der beiden Hallen dort nun zum dritten Mal als Notunterkunft. Betroffene Vereine und Schulen reagieren darüber zum Teil verwundert. Mancher bemängelt die fehlende Solidarität des restlichen Landkreises. Was sagt die Kreisverwaltung dazu?

Die Handballer des FC Burlafingen verfügen nach eigenen Angaben über mehr als 300 Spielerinnen und Spieler, davon 250 Kinder und Jugendliche. 19 Teams sind im Spielbetrieb gemeldet. Vor allem bei den Mädchen gehören sie zu den Besten in ganz Bayern. Dass nun wieder einmal quasi von heute auf morgen eine der beiden Hallen für eine bislang unbekannte Dauer wegfällt, hat für sie "erhebliche Einschränkungen" zur Folge, sagt Dominic Held, der stellvertretende Handball-Abteilungsleiter und zugleich Trainer der weiblichen B-Juniorinnen. Er betont, dass es ihm nicht um die Flüchtlinge geht, sondern um deren gerechte Verteilung und die Auswirkungen, die sie nun zum wiederholten Male vor "enorme Probleme" stellt.

