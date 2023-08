Hausbrand, Wohnmobil kaputt: Unwetter hinterlässt Schäden im Raum Ulm

Ein Unwetter ist am späten Donnerstagabend über den Raum Ulm und Neu-Ulm hinweggezogen. Ein Bitzeinschlag sorgte für einen Hausbrand, ein Wohnmobil kippte um.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte schon ab Donnerstagmittag eine Warnung für den Großraum Ulm sowie den Landkreis Neu-Ulm herausgegeben. Zunächst aber blieb die Lage weitestgehend ruhig. Erst am Abend zogen dunklere Wolken auf. Spätestens gegen 21.30 Uhr hat es die Region Donau-Iller voll erwischt. Wie schwer fallen die Schäden aus? Einsatzkräfte ziehen am späten Abend eine erste Bilanz.

Wie ein Sprecher der unter anderem für den Kreis Neu-Ulm zuständigen Integrierten Leitstelle Donau-Iller mit Sitz in Krumbach am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ist die Region bislang offenbar glimpflich davon gekommen. Bekannt seien ausschließlich umgestürzte Bäume sowie vollgelaufene Keller. Die Einsätze aber würden sich im gesamten Zuständigkeitsgebiet abspielen. Wenngleich der Raum Memmingen und das Unterallgäu wohl etwas weniger betroffen seien. Die Deutsche Bahn vermeldete kurz vor Mitternacht keine Beeinträchtigungen der Zugstrecken im Raum Ulm.

"Die Welt geht unter": So fielen die Reaktion im Netz zum Unwetter im Raum Ulm aus

Die Internetseite störungsauskunft.de meldete hingegen gegen 21.42 Uhr im Bereich der Landkreisgrenze zwischen südlichem Landkreis Neu-Ulm und dem Kreis Unterallgäu vereinzelt Stromausfälle. Betroffen waren demnach Haushalte in Kellmünz, Osterberg und Pleß. In Pleß schlug bei einem Unwetter vergangene Woche ein Blitz in ein Haus ein und verursachte einen Brand.

In den sozialen Netzwerken gehen die Meinungen zum Unwetter am Donnerstagabend auseinander. Währen der eine es als "normales Sommergewitter" tituliert, kommentieren es mehrere andere Nutzerinnen und Nutzer mit: "Die Welt geht unter" oder "Uns fällt der Himmel auf den Kopf". So äußern sich zum Beispiel Personen, die angeben aus Vöhringen, Kötz, Langenau oder Wullenstetten zu kommrn. Von Schäden wurde hier zunächst nichts berichtet.

Die Feuerwehren Oberelchingen und Unterelchingen berichten bei Facebook von Einsätzen wegen umgestürzter Bäume. Kräfte mussten gegen 22.30 und 23 Uhr ausrücken.

Aquaplaning-Unfall am Donnerstagabend auf B28 zwischen Neu-Ulm und Senden

Gegen 19.30 Uhr war es auf der B28 zwischen Neu-Ulm und Senden zu einem Aquaplaning-Unfall gekommen. Ein Autofahrer krachte mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke und einen Sattelzug und wurde dabei verletzt.

Das Polizeipräsidium Ulm berichtet am Freitagmorgen von etwa 60 unwetterbedingten Notrufen in der Zeit zwischen 21 und 1.30 Uhr im kompletten Zuständigkeitsgebiet. Vorrangig beschäftigten herabgefallene Äste und umgestürzte Bäume die Einsatzkräfte. Zahlreiche Straßen mussten freigeräumt werden.

Hausbrand nach Blitzeinschlag in Mittelbiberach: Feuerwehr im Einsatz

In Mittelbiberach schlug gegen 21.40 Uhr ein Blitz in ein Haus ein. Der Dachstuhl geriet in Brand. Die drei Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit 71 Personen in der Oberen Schügelestraße im Einsatz und löschte das Feuer. Um die Glutnester zu bekämpfen, musste die Feuerwehr das Dach stellenweise öffnen. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf etwa 80.000 Euro belaufen.

Gegen 21.45 Uhr fiel in Westerheim ein Ast auf ein Wohnmobil. Dadurch kippte das Wohnmobil um und stürzte auf die Seite. Zwei Personen, die sich im Wohnmobil aufhielten, blieben unverletzt. Die Feuerwehr richtet das Fahrzeug wieder auf. Am Wohnmobil entstand Totalschaden.

B10 zwischen Geislingen und Amstetten durch umgestürzte Bäume blockiert

Auch zwischen Geislingen und Amstetten war die Feuerwehr gegen 21.45 Uhr im Einsatz. Denn durch umgestürzte Bäume kam es auf der Geislinger Steige zu Gefahren. Die B10 musste geräumt werden und war erst gegen 23.15 Uhr wieder uneingeschränkt befahrbar.

Vergangenen Donnerstag war bereits ein Unwetter über Teile des Landkreises Neu-Ulm hinweggezogen. In der Folge waren vor allem Keller vollgelaufen und Straßen überflutet. In Altenstadt-Illereichen blieb ein Auto in den Wassermassen stecken, ein Landwirt rettete mit seinem Traktor die im Fahrzeug eingeschlossene Frau mit ihren beiden Kleinkindern.

21 Bilder Gute Laune trotz Hagelschauer: Die Fotos vom 44. Dorffest in Unterroth Foto: Regina Langhans

Heftigen Hagel mit schweren angerichteten Schäden hatte es zuvor immer wieder mal in der Region gegeben. So zum Beispiel im Raum Laupheim und Illertissen, wo das DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf wegen des Unwetters unterbrochen werden musste. Betroffen war auch das beliebte Dorffest in Unterroth. Reutlingen wurde bei einem Hagelschauer Anfang August in eine Winterlandschaft verwandelt. (krom)