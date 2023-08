Unwetterwarnung für Raum Ulm: Nach der Hitze droht heute der Hagel

Für den Raum Ulm und den Landkreis Neu-Ulm liegt für den heutigen Donnerstag eine Unwetterwarnung vor. Gewitter mit Starkregen und Hagel sind möglich.

Folgt auf die Hitze nun der Hagel? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den heutigen Donnerstag (24.8.23) eine Unwetterwarnung für die Region rund um Ulm, auch den Landkreis Neu-Ulm, herausgegeben. Ab dem Nachmittag, circa 14 Uhr werden, bis in die Nacht zum Freitag müsse mit teils schweren Gewittern gerechnet werden, heißt es.

Die Gewitter sollen von heftigem Starkregen mit zu bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit begleitet werden. Dazu seien schweren Sturmböen um 100 km/h, vereinzelt Orkanböen bis 120 km/h möglich. Auch Hagel mit einem Korndurchmesser um die drei Zentimeter werden angekündigt.

"Die genaue Entwicklung ist noch unsicher", schreibt der DWD in der Vorabinformation am Mittag. Konkrete Warnungen sollen gegebenenfalls zeitnah ausgegeben werden.

Immer wieder Unwetter im Kreis Neu-Ulm: Zuletzt rettete ein Landwirt eine Frau aus ihrem Auto

Vergangenen Donnerstag war ein Unwetter über Teile des Landkreises Neu-Ulm hinweggezogen. In der Folge waren vor allem Keller vollgelaufen und Straßen überflutet. In Altenstadt-Illereichen blieb ein Auto in den Wassermassen stecken, ein Landwirt rettete mit seinem Traktor die im Fahrzeug eingeschlossene Frau mit ihren beiden Kleinkindern.

Heftigen Hagel mit schweren angerichteten Schäden hatte es zuvor immer wieder mal in der Region gegeben. So zum Beispiel im Raum Laupheim und Illertissen, wo das DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf wegen des Unwetters unterbrochen werden musste. Betroffen war auch das beliebte Dorffest in Unterroth. Reutlingen wurde bei einem Hagelschauer Anfang August in eine Winterlandschaft verwandelt. (AZ/krom)

