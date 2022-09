Sexueller Missbrauch: Strafbefehl gegen Priester aus dem Dekanat Neu-Ulm

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt beschuldigt einen Priester aus dem Kreis Neu-Ulm des sexuellen Missbrauchs. Gegen den Mann war schon einmal ermittelt worden.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat einen Strafbefehl wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen gegen einen Priester aus dem Landkreis Neu-Ulm beantragt. Im Februar 2021 hatte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen den Mann eröffnet, gleichzeitig entpflichtete das Bistum Augsburg den Geistlichen. Schon einmal war gegen ihn wegen Missbrauchsvorwürfen ermittelt worden.





Strafbefehl wegen Missbrauchs gegen Priester aus dem Landkreis Neu-Ulm erlassen

Der Priester war bis zu seiner Entpflichtung im Landkreis Neu-Ulm tätig. Das Verfahren lief beim Staatsanwaltschaft Ingolstadt, weil sich die Tat in deren Zuständigkeitsbereich ereignet haben soll - also in der Stadt Ingolstadt oder in einem der Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm. In dieser Region war der Geistliche in der Vergangenheit tätig gewesen und dort hatte es schon einmal Missbrauchsvorwürfe gegeben. Damals wurden die Ermittlungen allerdings eingestellt, nun erkennt die Staatsanwaltschaft eine Schuld des Mannes. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.





Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig. Nimmt der Geistliche ihn an, akzeptiert er die Strafzumessung der Staatsanwaltschaft. Dann gibt es keinen Prozess. Andernfalls wird vor Gericht verhandelt.

Lesen Sie dazu auch

An seiner Wirkungsstätte im Norden des Landkreises Neu-Ulm war der Mann bei den Gläubigen beliebt gewesen. Sie sammelten Unterschriften für ihn, einige hielten über die vergangenen Monate hinweg den Kontakt.