Sieht das gut aus? Die Wahlplakate im Stimmkreis Neu-Ulm im Style-Check

Stylistin Sonja Grau aus Senden hat sich die Wahlplakate der Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Stimmkreis Neu-Ulm vorgeknöpft. So fällt ihr Urteil aus.

Die Landtags- und Bezirkstagswahlen in Bayern stehen kurz bevor. Seit Wochen schon zieren die Wahlplakate die Straßen in der Region. Sendens Stylistin Sonja Grau hat sich die der Kandidatinnen und Kandidaten vor allem aus dem Stimmkreis Neu-Ulm vorgeknöpft. So fällt ihr persönliches Urteil aus.

Wahl in Bayern: Die Plakate der Spitzenkandidaten im Stil-Check

Markus Söder (CSU): Die Wahlfotos des Ministerpräsidenten sieht Grau als "gelungen" an. "Das Auftreten ist sehr gut." Das von der CSU verwendete Plakat mit Söders Vorgänger Franz Josef Strauß sei heute noch authentisch und stellt nach wie vor "einen großen Politiker dar, welcher mit Stärke, Authentizität und Charisma glänzte". Strauß sei das bayerische Urgestein schlechthin gewesen. Eine Kombination, wie es die Politik dringend wieder benötigen würde, meint Grau. Einen direkten Vergleich zwischen Söder und Strauß, wie er wohl dargestellt werden soll, sieht sie jedoch. "Der Versuch war es wert."

Florian von Brünn (SPD): Schwarz, rot und weiß erziele generell eine gute Farbkombination, meint die Stylistin aus Senden. In Kombination mit der Gestik, mit dem überdimensionalen Zeigefinger auf den Betrachter zu zeigen, wirke das Plakat aber nicht einladend. Die Gestik solle einen direkt ansprechen beziehungsweise man solle sich direkt angesprochen fühlen. Doch eigentlich komme man aus der Nummer dann auch gar nicht mehr raus, weil gesagt wird "Du musst!". Grau sieht das Plakat damit als "nicht gelungen" an.

Hubert Aiwanger (Freie Wähler): Hubert Aiwanger macht für Grau auf seinem Wahlplakat den Eindruck, als ob er keine Freude an dem Foto habe. Es wirke eher gestellt als beeindruckend, findet die Stylistin. Das Farbspiel lasse zudem zu wünschen übrig. "Ob ein Wähler sich durch die Gesamtausstrahlung mitnehmen lässt, sehe ich als äußerst fraglich an", so Grau weiter.

Martin Hagen (FDP): Generell findet Grau das Farbenspiel ansprechend und der Betrachter bleibe durchaus daran hängen. Da es mehr um die Person, als um den plakativen Schriftzug gehen sollte, wäre es aus ihrer Sicht stilvoller gewesen, wenn die Person größer und der Schriftzug kleiner - also genau umgekehrt - gewesen wäre. In der Vergangenheit habe die FDP gezeigt, dass das Zeug dazu hätten, gute Wahlplakate zu produzieren. "Dieses Mal ist dies gehörig auf der Strecke geblieben", so Grau.

Die Wahlplakate im Stimmkreis Neu-Ulm: So fällt das Urteil der Stylistin aus

Roland Priessnitz, Dr. Jürgen Bischof, Sonja Patzelt-Schauer und Martin Heidl (Freie Wähler): Im Vergleich zum Plakat ihres Parteivorsitzenden Aiwanger seien diese beiden Wahlplakate der Freien Wähler von der Motivation her durchaus ansprechender, sonniger. Das Lächeln der Kandidatinnen und Kandidaten könne den Betrachter durchaus mitnehmen, findet Grau. Das Farbenspiel lasse aber nach wie vor sehr zu wünschen übrig. Man habe sich sicherlich Mühe mit der Ausstrahlung der Wahlplakate gemacht. "Dabei bleibt es aber auch." Am Ende seien sie einfach nicht stilvoll und ansprechend genug.

Darian Williams, Katja Ölberger (CSU): Beides seien gelungene Wahlplakate, findet die Stylistin. Das von Darian Williams sei noch einen Tick besser als das von Katja Ölberger - in puncto Ausstrahlung, Farben und Stil. Sonja Grau ist der Meinung, dass Betrachter oder Betrachterinnen der Fotos durchaus positiv und motivierend mitgenommen werden könnten.

Daniel Fürst, Maren Bachmann (SPD): Grau stellt hier in Frage, ob Schwarz, Rot und Weiß zusammen eine gute Farbkombination sind. Sie findet, dass sie vielmehr dem Gesamtausdruck der Kandidatin oder dem Kandidaten im Wege steht. Daniel Fürst wolle zwar mit seinem Lächeln einen mitnehmen, erinnere aber irgendwie doch für den ersten Eindruck an ein "Teufelchen aus dem Kinderbuch". Maren Bachmann wirke etwas gestellt, überzeuge aber dennoch auch nicht mit Stilvermögen.

Christiane Ade, Thorsten Freudenberger (CSU): Wie schon bei Darian Williams und Katja Ölberger so auch bei Christiane Ade und Thorsten Freudenberger: Laut Frau komme der Mann besser weg als die Frau. Man könne an den Fotos gut erkennen, dass nur kleine Farbnuanzen eine positivere beziehungsweise eine negativere Ausstrahlung erreichen können, meint die Stylistin.

Julia Probst, Leila Bagci (Grüne): Für Sonja Grau weist die Gesamtausstrahlung der beiden Kandidatinnen eher auf Plakate für ein Kindergartenfest hin statt für eine Wahl. "Von einer gelungenen Wahlwerbung kann hier nicht unbedingt gesprochen werden", findet sie.

Anna Eberwein (FDP): "Das Wahlplakat ist total wirr und konfus. Das Ergebnis sehe ich in puncto Gesamtausstrahlung nicht erreicht", so Sonja Grau.

Franz Schmid (AfD): Die Farben Blau und Weiß sollen nach Ansicht von Grau den Akzent setzen. Das würden sie von naturaus eigentlich schon immer tun. Die Ausstrahlung des "geschniegelten" Kandidaten, der wirke wie aus früheren Zeiten, solle den Betrachter schnell an die Geschichtsbücher erinnern und gebe somit das wieder, was es direkt auch wieder geben soll.

Dr. Ralf Müller (Die Basis): Dieses Wahlplakat empfindet die Stylistin Grau als "äußerst blass und eher stillos gestaltet". Die Gesamtausstrahlung ist für ihre Begriffe nicht gegeben. "Schade eigentlich, man hat sich ja Arbeit gemacht."

ÖDP: Wahlplakate, die nur Slogans darstellen, sollten laut Grau nicht die Basis einer anstehenden Wahl sein. Der Betrachter oder die Betrachterin könne sich so mit einer Person, die hinter der Partei stecktm in keinster Weise auseinandersetzen. "Das kann nicht der Weg sein, um eine Verbindung aufzubauen", findet sie.

Tierschutzpartei: Diese Wahlwerbung sei natürlich sehr niedlich anzusehen und nahezu ein jeder Betrachter bleibe daran hängen. Das alleine reiche aber nicht aus. Denn so wisse man nicht, ob man es nun wirklich mit einer Person zu tun hat, die hinter der Wahlwerbung steht. Manchmal, scherzt Grau, wäre es sicherlich besser, wenn Tiere aktiv werden und sich aufstellen lassen könnten. Denn dumm seien sie ja schließlich nicht. Und manchmal vielleicht sogar viel intelligenter als Menschen. (AZ/krom)