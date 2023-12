Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

So haben die Städte im Landkreis Neu-Ulm im vergangenen Winter gespart

Die Kommunen im Landkreis Neu-Ulm haben im vergangenen Winter fleißig Energie gespart. So blieb zum Beispiel das Schloss in Illertissen die meiste Zeit über dunkel.

Plus Kühlere Büros und kein Warmwasser mehr: Im vergangenen Winter mussten die Kommunen Energie sparen. Hat sich das im Landkreis Neu-Ulm gelohnt? Ein vorläufiges Fazit.

Von Annemarie Rencken, Philipp Scheuerl

Vor einem Jahr war Deutschland auf Sparkurs. Der Ukraine-Krieg löste eine Energiekrise aus und die Angst war groß, dass Deutschland das Gas ausgeht. Die Folge: Haushalte, Firmen und auch die Kommunen wurden zum Energiesparen aufgefordert. Nach einer staatlichen Verordnung musste in den Rathäusern sogar die Heizung heruntergedreht werden – auf 19 Grad Raumtemperatur. Das Warmwasser wurde in den Behörden abgedreht, Schlösser und Kirchen wurden teils nicht mehr beleuchtet und zum Beispiel bei der Eislaufanlage am Donaubad in Neu-Ulm blieb die äußere Eisfläche ausgeschaltet. Haben die Einschränkungen in den Kommunen im Landkreis Neu-Ulm aus heutiger Sicht etwas gebracht?

Die Kommunen im Landkreis Neu-Ulm sparten fleißig

In Illertissen ist man davon klar überzeugt. Nach Einschätzung von Klimaschutzmanager Simon Ziegeler sei in den Behörden und Verwaltungen von Illertissen zwischen fünf und zehn Prozent Heizenergie gespart worden. Das liege besonders an der abgesenkten Raumtemperatur der Verwaltungen und Behörden. Statt wie üblich zwischen 21 und 23 Grad seien die Büros, wie befohlen, nur noch 19 Grad "warm" gewesen.

